Daireler 13 Eylül’de sahaya iniyor

KKTC’deki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı Devlet Daireleri arasında, her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvası daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil adına düzenleniyor.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvası geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek ve 13 Eylül 2022 Salı akşamı başlayacak.

Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilecek olan turnuva Ortaköy-Kermiya bölgesinde bulunan, eski ismi Bayraktar Ortaokulu, yeni ismi İrsen Küçük Ortaokulu halı sahasında gerçekleşecek.

Turnuva organizatörü İbrahim Özsoy, önceki gün Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil ile bir araya geldi ve bu yılki turnuvanın planlaması yapıldı.

Turnuvaya katılacak dairelerin takım temsilcileri en geç 6 Eylül 2022 Salı günü kesin kayıt işlemlerini 0542 855 2925 numaralı telefondan İbrahim Özsoy’a ulaşarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıl öğretmenlerin şampiyon olduğu turnuva her yıl yoğun katılım ile gerçekleşmekte ve görkemli final gecesi ile zengin hediye ve ödüllerin dağıtıldığı tören ile son bulmaktadır.

