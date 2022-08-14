Göçmenköy, Baf karşısında galip

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken takımlar son durumlarını görmek için hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor.

Bu kapsamda Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy ile Birinci Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Göçmenköy, Antrenman Sahası’nda yer alan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 3-2’lik skorla Göçmenköy oldu. Göçmenköy’e galibiyeti getiren golleri Arda Sözcü, Hamza Ekşi ve Bekir Yıldız kaydetti. Baf Ülkü Yurdu’nun maçtaki sayıları Ahmet Çakır ve Onur’dan geldi.

