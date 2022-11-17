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Cumhuriyet Kupası Şampiyonları Ela Karaatmaca ve Derviş Sam

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Cumhuriyet Kupası Şampiyonları Ela Karaatmaca ve Derviş Sam
KKTC Golf Federasyonu organizasyonunda sezonun son turnuvası olan Cumhuriyet Kupası, Esentepe’de hem yurt içi hem de yurt dışından golfcülerin katılımıyla gerçekleşti. Sponsorluğunu Garanti Bankası, Çangar Ltd., Deniz Plaza, Sırdaş Ltd., Landmark Real Estate’in yapmış olduğu ve
Erkeklerle Kadınlar kategorilerinde derecelendirmelerin yapıldığı turnuvada kazanan golfcüler.
KADINLAR KATEGORİSİ:
Net Birincisi: Ela Karaatmaca - 40 Puan
Net İkincisi: Gülay Garabli - 31 Puan
Net Üçüncüsü: JulieÖzdurak - 31 Puan
ERKEKLER DİVİSİON 1
Net Birincisi: Derviş Sam - 39 Puan
Net İkincisi: Soner Yetkili - 35 Puan
Net Üçüncüsü: Caner Tuna - 35 Puan
ERKEKLER DİVİSİON 2
Net Birincisi: Ali Başer - 39 Puan
Net İkincisi: Ertuğ Şevket - 36 Puan
Net Üçüncüsü: ErnieProudfoot - 35 Puan
Turnuva’nın Erkekler Gross Birinciliğini WuYong alırken, Kadınlar Gross Birincisi ise EileenBrader oldu.
Turnuva sonrası kazananların ödülleri Federasyon Başkan’ı Hasan Kasapoğluları ve Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.
 
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