Cumhuriyet Kupası Şampiyonları Ela Karaatmaca ve Derviş Sam

KKTC Golf Federasyonu organizasyonunda sezonun son turnuvası olan Cumhuriyet Kupası, Esentepe’de hem yurt içi hem de yurt dışından golfcülerin katılımıyla gerçekleşti. Sponsorluğunu Garanti Bankası, Çangar Ltd., Deniz Plaza, Sırdaş Ltd., Landmark Real Estate’in yapmış olduğu ve

Erkeklerle Kadınlar kategorilerinde derecelendirmelerin yapıldığı turnuvada kazanan golfcüler.

KADINLAR KATEGORİSİ:

Net Birincisi: Ela Karaatmaca - 40 Puan

Net İkincisi: Gülay Garabli - 31 Puan

Net Üçüncüsü: JulieÖzdurak - 31 Puan

ERKEKLER DİVİSİON 1

Net Birincisi: Derviş Sam - 39 Puan

Net İkincisi: Soner Yetkili - 35 Puan

Net Üçüncüsü: Caner Tuna - 35 Puan

ERKEKLER DİVİSİON 2

Net Birincisi: Ali Başer - 39 Puan

Net İkincisi: Ertuğ Şevket - 36 Puan

Net Üçüncüsü: ErnieProudfoot - 35 Puan

Turnuva’nın Erkekler Gross Birinciliğini WuYong alırken, Kadınlar Gross Birincisi ise EileenBrader oldu.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri Federasyon Başkan’ı Hasan Kasapoğluları ve Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

