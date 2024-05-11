Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Kupası'nı Göçmenköy’e takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda Göçmenköy İdman Yurdu ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan final karşılaşmasını izledi.



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, karşılaşmanın normal süresi ve uzatmalar 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve penaltı atışlarına gidildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seri penaltı atışlarında rakibini mağlup eden Göçmenköy’e, Kıbrıs Kupası'nı takdim etti.