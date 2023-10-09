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CMC’de Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu John M. Kerry…

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CMC’de Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu John M. Kerry…
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 8 Ekim Pazar gün oynanan Stableford Turnuvasında John M. Kerry 40 Puan ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 39 Puan ile Özcan Bundak alırken, Hasan Garabli de yine 39 puan (back nine score) ile üçüncülüğü elde etti. 
Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.
 
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