Badmintonda Dunlop Yıldız Erkekler Ligi şampiyonu YDÜ

Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı Dunlop Yıldız Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon oldu

Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı Dunlop Yıldız Erkekler Ligi Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı. Yıldızlar Ligi’nde ikinciliği China Bazaar Gençlik Gücü Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Lefkoşa Badminton Kulübü alırken, Ortadoğu Spor Kulübü de dördüncü oldu.

Dunlop Yıldız Erkekler Ligi Pazar saat 09.00‘da başlayan saat 15.30’da oynanan final maçları ile tamamlandı ve ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz turnuva sonunda yaptığı açıklamada Yıldızlar Ligi’nin tamamlandığını, ligde mücadele eden sporcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu ve organizasyonda görev alan antrenörler, kulüp yöneticileri ile hakemleri tebrik etti. Ayrıca bu yıl lige 7. kez sponsor olan Anıl Spor Direktörü sayın Engin Anıla da teşekkür etti.



DERECELER

1. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2. CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ

3. LEFKOŞA BADMİNTON KULÜBÜ

4. ORTADOĞU SPOR KULÜBÜ

