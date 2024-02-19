CMC Golf Kulübü Stableford Turnuvasında şampiyon Hasan İlkay

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 18 Şubat Pazar gün gerçekleşen Stableford Turnuvasında, Hasan İlkay 36 puan ile Şampiyon oldu. Stableford Formatında, Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 Çukur olarak oynanan ve oldukça yakın puanların elde edildiği turnuvada, Engin Portakalcıoğlu 35 puan ile ikinci olurken, Filiz Besim de 34 puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 28 puan ile John Alexander Murray aldı.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.

CMC Sahasında bir sonraki turnuva olan aylık kulüp yarışması Monthly Medal, 25 Şubat Pazar gün oynanacak.

