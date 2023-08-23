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Cimnastikçiler, Akdeniz’de bir inci gibi parlayacaklar

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Geçtiğimiz yıl binlerce kişinin coşkuyla izlediği “Akdeniz’de Bir İnci” cimnastik şöleninin ikincisi 9 Eylül’de Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenecek

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Cimnastikçiler, Akdeniz’de bir inci gibi parlayacaklar
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KKTC Cimnastik Federasyonunun, Birinci Global şirketinin sponsorluğunda ve Girne Belediyesi‘nin katkılarıyla birincisini düzenlediği ve binlerce kişinin coşkuyla izlediği “Akdeniz’de Bir İnci” cimnastik şöleninin ikincisi düzenlenecek.
KKTC Cimnastik Federasyonunun, Birinci Global sponsorluğunda ve Girne Belediyesi‘nin katkılarıyla düzenleyeceği “Akdeniz’de Bir İnci” cimnastik şöleninin ikincisi, 9 Eylül tarihinde saat 19:00’da Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, “Akdeniz’de Bir İnci” 2. Cimnastik Şöleni ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Durmak yok yola devam dedik. Çocuklarımıza yeniden unutulmaz bir gece yaşatmak ve yaşatmak için bir araya geldik.
Büyük emek ve özveri ile hazırlanmış “Akdeniz’de Bir İnci” 2. Cimnastik Şöleni gerçekleştirilecektir. Tüm halkımız bu unutulmaz geceye davetli olup elde edilecek tüm gelir KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı kulüplerimizin ekipman ihtiyaçları ve çocuklarımızın yurt dışı müsabakalarında kullanılmak üzere, federasyona bağışlanacaktır.
Bu güzelliğin oluşmasına olanak sağlayan Tekin E. Birinci’ye, Cansu Meryem Birinci’ye, Birinci Global’e, Girne Belediyesi ve başkan Murat Şenkul ile ekibine, hocalarımıza, ailelerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ederiz.”
 
 
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