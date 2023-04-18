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Cimnastikçiler, 23 Nisan kutlamalarını coşturdular

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Cimnastikçiler, 23 Nisan kutlamalarını coşturdular
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KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastikçiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine katıldılar.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde KKTC Meclisinde gerçekleştirilen kutlamalarda cimnastikçiler muhteşem gösterilere imza attılar.
Yüzlerce izleyici önünde zorlu hareketleri başarıyla yapan cimnastikçiler ilgiyle izlenirlerken, dakikalarca coşkuyla alkışlandılar.
 
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