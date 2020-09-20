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Cimnastik Federasyonu salonunda tadilat sürüyor

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Cimnastik Federasyonu salonunda başlayan tadilat çalışmaları salonun içerisinde sürdürülürken, iç mekanda tadilat yapılıyor

Cimnastik Federasyonu salonunda tadilat sürüyor
 KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilatçalışmaları devam ediyor.
Tadilatta öncelik olan çatı değişimi başladı. “Peyak binaları” olarak bilinen yerde bulunan salonun çatısının değişimi yanında iç mekanın tadilatına da başlandı. İç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak tadilat tamamlanacak.
Bu arada tadilat çalışmaları sonrasında salona Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu tabelası asılacak.
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