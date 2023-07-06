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Cimnastik Federasyonu ile Lesinger’in yolları ayrıldı

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Cimnastik Federasyonu ile Lesinger’in yolları ayrıldı
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KKTC Cimnastik Federasyonu açıklama yaparak, Figen Yaman Lesinger ile federasyonun ilişkisinin kalmadığını açıkladı.
25 Haziran’da milletvekili adayı Figen Yaman Lesinger ile ilgili KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Yönetim kurulu üyemiz ve aynı zamanda Eğitim Komitesi başkanımız Figen Yaman Lesinger ile Cimnastik Federasyonumuzun yolları ayrılmak durumunda kalmıştır.
Figen hocamıza görev aldığı süre boyunca federasyonumuza vermiş olduğu özverili katkılardan ve çalışmalardan dolayı teşekkürlerimizi sunar başarılarının devamını dileriz.”
 
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