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CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları

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CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları

Doğan Türk Birliği, küçük yaşta hayatını kaybeden Doğan Türk Birliği Akademi öğrencisi Süleyman Cengiz Eminoğlu anısına, turnuva düzenledi.

1.Süleyman Cengiz Eminoğlu CENGO Anı Turnuvası, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında 4 takımın, Doğan Türk Birliği, Gönyeli, Dikmen ve Düzkaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi.
1.Süleyman Cengiz Eminoğlu CENGO Anı Turnuvasısonunda Cengo’nun takım arkadaşlarının forma giydiği Doğan Türk Birliği şampiyon olurken turnuvayı Gönyeli ikinci, Dikmen üçüncü ve Düzkaya dördüncü oldular.

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