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Çelik anısına oynayacaklar

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Çelik anısına oynayacaklar
KKTC Engelliler Spor Federasyonu Onursal Başkanı Mustafa Çelik’inölümünün 9’uncu yıl nedeniyle, Mustafa Çelik anısına farkındalık maçı oynanacak. 
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekibimiz KKTC Engelliler ile KKTC Basketbolunun önemli takımlarından Koopspor 17 Kasım Salı günü, Mustafa Çelik anısına bir gösteri maçında karşılaşacaklar.
KKTC Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile Koopspor arasında oynanacak olan gösteri maçı 17 Kasım Salı günü saat 14.30’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek.
 
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