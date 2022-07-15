Çavuşoğlu, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nü kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, AKSA 1. Ligde mücadele eden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Metin Menteş ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kulübün yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirmekte olduğu tesisleşme ile ilgili yapılan yatırımlar konusunda bilgi alış verişinde bulunulan görüşmenin ardından Başkan Menteş, Bakan Çavuşoğlu’na kulübe verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gençler Birliği Spor Kulübü’nün yürüttüğü çalışmaları ve tesisleşme konusunda attığı adımları dikkatle takip ettiğini belirterek, bölgede sporun gelişmesi için büyük özveri gösteren kulüp yöneticilerine teşekkür etti, yeni sezon öncesi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü sporcularına ve teknik heyetine başarı dileklerini iletti.



