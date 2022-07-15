Doğan 3 futbolcusunu Düzkaya’ya kiraladı

Doğan Türk Birliği'nin açıkladığı satış listesinde olan üç futbolcusunu Düzkaya kadrosuna kattı.
Afün Salih Girgen, Ahmet Çağer ve Aziz Aktepe kiralık olarak Doğan T.B.'ndenDüzkaya'ya transfer oldu.
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