Canaltay, bisiklet projelerine destek verdi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yönetim kurulu Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı Resmiye Canaltay'a ziyarette bulundu.

Ziyarette federasyon yetkilileri bisiklet yolları ve Blbisikletlinin trafikte farkındalığı ile ilgili düşüncelerimizi be projelerini anlattı.

Resmiye Canaltay bu konuda federasyona desteklerini belirtti. Federasyon yetkilileri ise spora ve bisiklete verdiği önemden dolayı Canaltay'a teşekkür ettiler.



