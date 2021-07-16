Mağusa’da bilardo heyecanı yaşanacak

Mağusa Belediyesi ile Mağusa Gelişim Akademisi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan 1. Bilardo Yaz Turnuvasında yüksek para ödülleri dağıtılacak

Mağusa Belediyesi ile Mağusa Gelişim Akademisi işbirliğinde düzenlenecek olan bilardo Yaz turnuvası 17 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.

17-18 Temmuz tarihleri arasında Mağusa Gelişim Akademisi bilardo salonunda gerçekleştirilecek olan 1.Bilardo Yaz Turnuvasına gençler, senyorlar, büyük erkekler kategorilerinde toplam 32 sporcu katılıyor.

Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi tarafından organize edilen 1.Bilardo Yaz Turunuvasında ilk gün 8 top disiplininde 5’i bulan şeklinde oynanacak. Bilardo Yaz Turnuvası ikinci gününde 8 tek eleme ve 8’i bulan şeklinde oynanarak şampiyon belli olacak.

Turnuvada dağıtılacak olan ödüllerin yüksek olması, maçların çok çekişmeli geçmesini sağlayacak. Bilardo severler de çok çekişmeli maçlar izleme fırsatı bulacaklar. Turnuvada ilk gün gençler ve senyorlarkaterorilerinde oynanacak karşılaşmaların ardından ikinci gün büyük erkekler karşılaşmaları oynanacak. Ardından final maçı ile turnuva tamamlanacak. Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi 1.Bilardo Yaz Turnuvasına ilgi yüksek olurken iki gün sürecek olan turnuva sonunda düzenlenecek ödül töreninde son 16’ya kalan sporculara para ödülü, ilk 4’e giren sporculara kupa ve para ödülleri, madalyalar yetkililer tarafından verilecek.

