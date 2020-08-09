Boğaztepeliler ve Paşa, hedefe attılar

Trap Girne Kupasında, Maraş Avcılık Atıcılık Birliğinden Halil Paşa birinci olurken, takımlar sıralamasında birincilik, Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği’nin oldu

Atıcılık Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Trap Girne Kupası, Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki günde gerçekleştirilen 125 atışla tamamlandı.

ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik teknik kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen müsabaka, Gönyeli kenti baraj bölgesinde bulunan Özer Boyacı Trap-Skeet Poligonunda organize edildi. Müsabaka süresince atıcılar sıcak ve rüzgârlı hava şartlarının uçuşlarını olumsuz yönde etkilediği plak hedeflere başarılı atışlar yaptılar.

Trap Girne Kupasının tamamlanması ile 2020 sezonunun Olimpik Trap ve Skeet branşlarında ikişer müsabaka yapılırken, Büyük Erkekler kategorisi A ve B sınıfı atıcı sporcularının sezon ortası başarı sıralamaları alınan sonuçlara göre yenilenecek. Sonuçlar şöyle:

BÜYÜK ERKEKLER “A”

1-Halil Paşa (Maraş A.A.Birliği) 2-Ahmet Arkoç (Boğaztepe A.A.Birliği) 3-Cemal Dayı (Gönyeli A.A.Birliği)

BÜYÜK ERKEKLER

“B” 1-Çavlan PARALİK (Boğaztepe A.A.Birliği) 2-Mehmet BESİM (Maraş A.A.Birliği) 3-Bora HACI (Gönyeli A.A.Kulübü)

KADINLAR 1-Ebru EMİROĞLU (Bellapais A.A.Derneği)

GENÇ ERKEKLER 1-Öskan UZUNSAF (Cihangir A.A.Birliği) 2-Akif EMİRSOYU (Gönyeli A.A.Kulübü) 3-Bora AMBARCILAR (Gönyeli A.A.Kulübü)

VETERAN ERKEKLER 1-Emir EMİRZADEOĞULLARI (Gazimağusa A.A.Birliği) 2-Ahmet GULLE (Gönyeli A.A.Birliği) 3-Mehmet ÜLKÜ (Gönyeli A.A.Kulübü)

TAKIM 1-Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği Ahmet Arkoç / Ahmet Paralik / Ozan Ciner

2-MARAŞ AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ Mehmet BESİM / Halil PAŞA / Raif PAŞA

3-GÖNYELİ AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ Cemal DAYI / Osman Benli / Hasan Eylenceli

