Fenerbahçeliler kan verecek

Toykan Özdamar başkanlığındaki KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetimi, 13 ve 14 Ağustos’ta kan bağışı etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, kan bağışı kampanyasının Lefkoşa’da dernek lokalinde (Atılgan Öğrenci Yurdu yanı, Atatürk Öğretmen Akademisi karşısında) 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde akşamüzeri 17.00 ile gece 23.00 saatleri arasında 2 gün düzenleneceği kaydedildi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden yapılan açıklamada “Kan vermek hayat vermektir. Haydi, tüm renklerimizle kan vermeye” çağrısında bulunuldu.

