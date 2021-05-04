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Türkmenköylü avcılardan doğaya can suyu

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Türkmenköylü avcılardan doğaya can suyu
Ülkemizde kurak geçen Kış mevsimi sonrasında İlkbahar’da da az yağmur yağması, sıcakların ise bir anda yükselmesi doğadaki yaşamı da oldukça zorlaştırdı.
Doğada yaşayan hayvanlar su bulmakta zorlanırken, avcılık birlikleri her zaman olduğu gibi bölgelerine suluklar yerleştirme çalışmalarına başladı.
Bu birliklerden olan Ahmet Batıhan başkanlığındaki Türkmenköy Avcılık Atıcılık Derneği de Türkmenköy bölgesindeki yaban hayatının suya kavuşması için suluk yapma çalışmalarına başladı.
 
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