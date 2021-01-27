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Binicilik Federasyonu sınav yapacak

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Binicilik Federasyonu sınav yapacak
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Binicilik Federasyonu, federasyonla ilgili gelişmeleri, Binicilik Federasyonunun resmi facebook sayfasından duyurdu.
Lisans sınavları gerçekleştirilecek olan Binicilik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:
“Lisans transfer dönemi 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.6 Şubat 2021 tarihinde Aner Atlı Spor Kulübünde lisans sınavları gerçekleştirilecek. Sınav sabah 10:30 da başlayacaktır.
Geçen sezon pendami sebebinden dolayı ödüller verilememişti.Önümüzdeki hafta içerisinde ödüller kulüp yetkililerine ve ferdi sporculara uygun koşullarda ödülleri verilecek.
 
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