Barış ve Özgürlük Kupasını kazanmak için attılar

KKTC Atıcılık Federasyonunun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları

çerçevesinde düzenlediği faaliyetler, başarılı bir şekilde büyük katılımlarla devam ediyor.

Faaliyetlerde sona yaklaşılırken Atatürk Atıcılık Kompleksinde BR Havalı Tüfekler Kupası müsabakası gerçekleştirildi. Atışlarda, 177 ve 22 kalibrelerde çeşitli güçlere sahip Uluslararası ve Serbest tip havalı tüfekler kullanıldı. Atıcı sporcular, sınırlı zaman içerisinde belirlenmiş atım sayısını masaüstü destekli atış pozisyonunda 50 metre mesafede sabit duran çoklu daire puanlamalı kart hedeflere zamana ve hava şartlarına karşı mücadele vererek atışlar

gerçekleştirdiler. ,

Müsabakada Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonunun (WRABF) teknik kuralları ve federasyonun müsabaka düzeni uygulandı.

