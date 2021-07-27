Barış ve Özgürlük Kupası başarılıları açıklandı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği faaliyetler, başarılı bir şekilde büyük katılımlarla devam ediyor.

KKTC Atıcılık Federasyonu, BR Havalı Tüfekler Barış ve Özgürlük Kupası sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar şöyle:

HAVALI TÜFEKLER-50 METRE SONUÇLAR

TÜFEK BİREYSEL TASNİF

BÜYÜK ERKEKLER (.177)

1-Muhammed Metin KARA (K.T.B.K. Kuv. Komutanlığı) 205 puan

2-Mustafa ERDEM (K.T.B.K. Kuv. Komutanlığı) 202 puan

3-Ramazan BATIR (K.T.B.K. Kuv. Komutanlığı) 198 puan

BÜYÜK ERKEKLER (.22)

1-Kemal GÖZÜGÜZEL (Alayköy A.A. Kulübü) 214 puan

2-Ali LATİF (Alayköy A.A. Kulübü) 208 puan

3-Yener DOĞAN (Alayköy A.A. Kulübü) 195 puan

GENÇ ERKEKLER (.177)

1-Tamer SOYKAN (Alayköy A.A. Kulübü) 177 puan

2-Osman ÖĞDÜ (Alayköy A.A. Kulübü) 166 puan

3-Ege LATİF (Alayköy A.A. Kulübü) 161 puan

4-Onur ULAŞ (Alayköy A.A. Kulübü) 127 puan

GENÇ ERKEKLER (.22)

1-Onur ULAŞ (Alayköy A.A. Kulübü) 162 puan

2-Erdem DEMİREL (K.K.U.A.E.İ. Derneği) 157 puan

3-Osman ÖĞDÜ (Alayköy A.A. Kulübü) 156 puan

4-Tamer SOYKAN (Alayköy A.A. Kulübü) 152 puan

5-Ege LATİF (Alayköy A.A. Kulübü) 135 puan

KADINLAR (.177)

1-Arzel AKDENİZ (Alayköy A.A. Kulübü) 192 puan

2-Gülşah AMCAOĞLU (Alayköy A.A. Kulübü) 170 puan

KADINLAR (.22)

1-Arzel AKDENİZ (Alayköy A.A. Kulübü) 165 puan

TÜFEK TAKIM TASNİFİ

ERKEKLER (.177)

1-Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı-2 581 puan (Ramazan BATIR, Mustafa ERDEM, Barış EMİR)

2-Alayköy Avcılık Atıcılık Birliği-1 572 puan (Kemal GÖZÜGÜZEL, Arzel AKDENİZ, Ahmet AKDENİZ)

3-Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı-1 565 puan (Muhammed Metin KARA, Selim HANÇER, Alperen KAYACIK)

ERKEKLER (.22)

1-Alayköy Avcılık Atıcılık Birliği-1 612 puan (Kemal Gözügüzel, Arzel Akdeniz, Ali Latif)

2-Alayköy Avcılık Atıcılık Birliği-2 542 puan (Ali Türkkal, Mehmet Olgun, Akif Sarıkaya)

3-Alayköy Avcılık ABirliği-2 519 puan(Yener Doğan, Volkan Vaiz, Gürhan Hacımevlüt)

