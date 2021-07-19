Atıcılık Federasyonu dereceye girenleri açıkladı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği faaliyetler devam ediyor.
KKTC Atıcılık Federasyonunun 10 – 11 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksinde başlayan Olimpik – Paralimpik Havalı Silahlar Kupası müsabakalarının 1. Etabı yüksek puanlarla tamamlandıktan sonra 17-18 Temmuz tarihlerindeki atışlar da tamamlandı.
Olimpik Havalı Tabanca ve Tüfeklerin kullanıldığı müsabakada atıcı sporcular ve takımların aldıkları dereceler şöyle:
TABANCA BİREYSEL TASNİF
KADINLAR
1- Güleser ARSLAN (KKTC.Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 524 puan
2- Gülbahar Avcı (KKTC.Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 519 puan
3-Jale RÜZGAR (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 509 puan
GENÇ KIZLAR
1- Emine YONTUCU (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 515 puan
2- Seher YASAK (Levent A.A.Kulübü) 483 puan
3-Hüsna ERDİNÇ (Levent A.A.Kulübü) 477 puan
BÜYÜK ERKEKLER
1-Murat SAKAR (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 468 puan
2-Ahmet AKDENİZ (KKTC.Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 450 puan
PARALİMPİK
Günay KİBRİT (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) Standart 63 puan
TABANCA TAKIM TASNİF
KADINLAR
1-ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 1461 puan
(Jale RÜZĞAR, Huriye KUZU, Münevver SAKAR)
2- KKTC.GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1432 puan
(Gülbahar AVCI, Güleser ARSLAN, Özlem BAŞARI)
3-LEVENT AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ 1331 puan
(Nezaket BÜYÜKYILMAZ, Seher YASAK, Hüsna ERDİNÇ)
TÜFEK BİREYSEL TASNİF
BÜYÜK ERKEKLER
1-Mehmet OLGUN (Alayköy A.A.Birliği) 595,8 puan
2-Mustafa AYDEMİR (KKTC.Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 592,1 puan
3-Fevzi HAVUTÇU (Alayköy A.A.Birliği) 591,6 puan
GENÇ ERKEKLER
1-Tolga KANSU (Alayköy A.A.Kulübü) 522,4 puan
2-Onur ULAŞ (Alayköy A.A.Kulübü) 494,5 puan
3-Mert Efe GÜNGÖR (Alayköy A.A.Kulübü) 415,3 puan
KADINLAR
1-Nural EVREN (KKTC.Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 583,6 puan
2-Sena DİNÇER (Levent A.A.Kulübü) 577,8 puan
3-Melis ÜRETKEN (Göçmenköy A.A.Birliği) 577,4 puan
GENÇ KIZLAR
1-Şerife KILIÇ (Levent A.A.Kulübü) 515,5 puan
2-Sedef ÖZDEN (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 514,9 puan
2-Lal KUDRUZA (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 511,3 puan
YILDIZ KIZLAR
1-Ela BENLİ (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 292,1 puan
PARALİMPİK
Orkun BOZKURT (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 587,6 puan REKOR
Besim ZAFERSOY (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 63,0 puan
Emine G. BOZKURT (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 90,6 puan
TÜFEK TAKIM TASNİF
ERKEKLER
1-KKTC. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1766,6 puan
(Eray KARACAMERT, Tolgay BOYACIOĞLU, Mustafa AYDEMİR
2-ALAYKÖY AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ 1729,3 puan
(Fevzi HAVUTÇU, Ali TÜRKKAL, Hamza KIR)
KADINLAR
1- KKTC. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1706,9 puan
(Nural EVREN, Ece ÇETİNLER, Selda ÖZDİLEK)
2-LEVENT AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ 1654,3 puan
(Sena DİNÇER, Fatma KAFA, Aslı YEŞİLYURT)
3-ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 1503,6 puan
(Gülden CANAŞ, Şerife TIBIK, Sedef ÖZDEN)
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