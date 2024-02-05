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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Golf Turnuvası şampiyonu Gülay Garabli

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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Golf Turnuvası şampiyonu Gülay Garabli
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 4 Şubat Pazar gün geniş bir katılımla gerçekleşen Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Golf Turnuvası Şampiyonu 37 Puan ile Gülay Garabli oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 35 Puan ile Ian Steven Net İkincisi olurken, Hasan Garabli de 34 Puan ile Net üçüncülüğünü elde etti. 
Turnuva’nın Gross Birinciliğini 24 Puan ile John Alexander Murray alırken, turnuvanın diğer özel ödülü olan NearesttotheLine ödülünü Başer Ali kazandı. 
Turnuva sonrası katılımcılara verilen yemek ve ikramların ardından Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Temsilcisi Ali Erdal Osmanlar, Golf Federasyonu Başkanı Ali Ratip Doğruer ve CMC Golf Kulübü Kaptanı Aydın Türker tarafından kazananlara ödülleri takdim edildi.
 
 
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