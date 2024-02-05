Ekrem Yeşilada Cup da heyecan artıyor

KKTF ile Pakan Spor Kulübü tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Cup’da zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan artarak KKTF kortlarında sürüyor. 10+ kategorisinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
10+ TEK KADINLAR - ROUND ROBİN
İncilay Eren - Alisa Sadıkoğlu 6/0 7/5
EvgenııaPershenkova - Melin Akçın 6/2 6/2
Era Meta - Isabel Işılay Clackson 6/1 6/0
Melisa Sadıkoğlu - Sahra Sevgi Sofu 7/5 6/1
Azra Seray Yalkıç - Şengül Tilki 2/6 2/6
Almira Akşahin - EnraÇakartaş 6/1 6/1
Servet Tel - Beren Pilli 6/2 6/3
Zarif Dayı - Serin Yeşilada 6/2 6/4
Vera Gazi - Sahil Ece Yerebakan 1/6 2/6
Girne Umut Yerebakan - Kayra Yüceer 0/6 0/6
AnastasiiaElshina - Dinara Yorgancı 6/3 5/7 6/10
Beren Başaran - Nehir Gürses 1/6 6/4 10/7
10+ TEK ERKEKLER- ROUND ROBİN
Devin Bedevi - Emre Aleks Kural 7/6 6/0
Akay Ali Sağkanat - Kaan Dönmez 0/6 0/6
Çağ Refikoğlu - Çınar Tüzünkan 6/1 6/0
Cenk May - Doruk Tüzel 0/6 0/6
Baran Başaran - Kaya Halkseven 3/6 3/6
Demir Kor - JaydenDenız Sezginer 0/6 0/6
Tan Ozkan - Baran Adalıer 6/2 6/0
Osman Aren Başaran - Sarp Solyalı 6/2 6/3
BİR GÜNLÜK ARA VERİLDİ
Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinde yitirdiğimiz Şampiyon Melekleri kaybetmemizin yıl dönümü nedeni ile 6 Şubat 2024 Salı günü oynanması planlanan karşılaşmalar ve ardından düzenlenecek ödül töreni, bir gün ara verilerek 7 Şubat 2024 Çarşamba günü devam edecek.
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