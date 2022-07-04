banner762
banner815
İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat
İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat
63 0
15 0
 
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
13 0
Aydilge Güzelyurt’u salladı
Aydilge Güzelyurt’u salladı
27 0
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 416’ncı sergi
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 416’ncı sergi
12 0
Yoldan çıktı takla attı
Yoldan çıktı takla attı
114 0
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
22 0
banner797
banner854

Badmintoncular Lefkoşa Open’da yarıştı

banner476

banner825
Badmintoncular Lefkoşa Open’da yarıştı
Lefkoşa Badminton Kulübü organizesi “Lefkoşa Badminton Open Turnuvası” Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.
Turnuvada maçlar 11 yaş altı, 15 yaş altı ve büyükler olmak üzere üç kategoride oynandı.
U-11 tek erkeklerde Cuma Erkal, U-11 tek kızlarda Renk Duru Denerel, U-15 tek erkeklerde Sarp Mutluel, U-15 tek kızlarda Gökçe Mansuroğlu, büyük erkeklerde Nevzad Denerel, büyük çift erkeklerde Turhan-Nevzat, büyük kadınlarda Heves Nazıroğlu, büyük çift kadınlarda Heves-Renk, büyük karışık mix’ler de ise Serkan-Fatoş ikilisi birincilikleri aldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.