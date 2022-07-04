Badmintoncular Lefkoşa Open’da yarıştı

Lefkoşa Badminton Kulübü organizesi “Lefkoşa Badminton Open Turnuvası” Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Turnuvada maçlar 11 yaş altı, 15 yaş altı ve büyükler olmak üzere üç kategoride oynandı.

U-11 tek erkeklerde Cuma Erkal, U-11 tek kızlarda Renk Duru Denerel, U-15 tek erkeklerde Sarp Mutluel, U-15 tek kızlarda Gökçe Mansuroğlu, büyük erkeklerde Nevzad Denerel, büyük çift erkeklerde Turhan-Nevzat, büyük kadınlarda Heves Nazıroğlu, büyük çift kadınlarda Heves-Renk, büyük karışık mix’ler de ise Serkan-Fatoş ikilisi birincilikleri aldı.

