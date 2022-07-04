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Golfcülerimiz Silivri’de maçlar yaptı

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Golf Federasyon Takımı Silivri Klassis ile maçlar yapmak için Silivri’deydi

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Golfcülerimiz Silivri’de maçlar yaptı
KKTC Golf Federasyonu Takımını temsilen 18 kişilik bir oyuncu grubu, Hasan Kasapoğluları Başkanlığında 30 Haziran-3Temmuz tarihlerinde Silivri Klassis Golf Kulübü ile maçlar yapmak için Silivrideydi.
Üç gün üzerinden farklı formatlarla gerçekleşen maçlarda ilk gün Çiftler 4 Ball Better Ball Formatı oynandı ve takımımız 6.5-2.5 mağlup oldu. İkinci gün oynanan ve yine çiftli maç formatı olan Greensome’da takımımız 8-1 mağlup oldu. Son gün oynanan tekli maçlarda ise 9-6 kaybeden takımımız toplamda 23.5-9.5 mağlup oldu ancak Kasım ayında Kıbrıs’ta oynanacak rövanş için önemli sayılacak bir avantaj elde etti.
En son Kıbrıs’ta Korineum’da yapılan ve yine 33 maçın oynandığı turnuvada takımımız 28-5 galip gelmişti.
 
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