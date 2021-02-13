Avcılık Federasyonu, Karagözlü için taziye mesajı yayınladı

KKTC Avcılık Federasyonu yönetim kurulu, Pile Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı İbrahim Karagözlü’nün babası Murat Karagözlü’nün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınlayarak Karagözlü ailesinin ve Pile Avcılık Atıcılık Kulübü camiasının acısını paylaştı.
KKTC Avcılık Federasyonunun taziye mesajında “Pile Avcılık Atıcılık Kulübü başkanı İbrahim Karagözlü’nün babası Murat Karagözlü’yü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
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