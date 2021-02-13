Buse, Ukrayna’da kürsüde

Atletizm Federasyonu atletlerinden Buse Savaşkan, Ukrayna Salon Şampiyonası'nın 2. gününde1.83 metreyi geçerek U23 bayanlarda 2. olup, kürsüye çıktı

Ukrayna 'nınSumy kentinde düzenlenen Ukrayna Salon Şampiyonası'nın 2. gününde atletimiz Buse Savaşkan, 1.83 metreyi geçerek U23 bayanlarda 2. olup, kürsüye çıktı.

Türkiye Atletizm Federasyonu da resmi facebook sayfasından açıklama yaparak Buse Savaşkan’ı kutlarken açıklamada, “Ukrayna Salon Şampiyonası'nın 2.gününde,bayanlar yüksek atlamada Buse Savaşkan 1.83 metreyi geçerek U23 bayanlarda 2.oldu. Sporcumuzu ve antrenörlerini tebrik ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Atletizm Milli Takımı ile Ukrayna Salon Şampiyonası’na katılan KKTC Atletizm Federasyonu atletlerinden Buse Savaşkan, şampiyonanın ilk gününde 1,80’lik derecesi ile rahat bir şekilde finallere yükselmiş, Dünya Şampiyonası ve Dünya Salon Şampiyonası’nda ikinciliği bulunan YuliyaZevchenko ve Dünya Şampiyonası ikincilikleri olan, DiamondLeague’de birincilikler kazanmış YaroslavaMahuchikh ile finalde rakip olmuştu. Buse 1,83’lük derecesi ile finali altıncı olarak tamamlamıştı.

