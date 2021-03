Avcılar, Esendağlı ve Çırakoğlu'na tepki gösterdi

Avcılık Federasyonu, Av. Hasan Esendağlı ve Emekli Polisler Derneği başkanı Nurettin Çırakoğlu'nun ülkemizdeki avcılık kültürüne ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi

Osman Cook başkanlığındaki Avcılık Federasyonu yönetim kurulu, Av. Hasan Esendağlı ve Emekli Polisler Derneği başkanı Nurettin Çırakoğlu'nun ülkemizdeki avcılık kültürüne ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Avcılık Federasyonu,açıklama yaparak, Av. Hasan Esendağlı ve Emekli Polisler Derneği başkanı Nurettin Çırakoğlu'na yanıt verirken, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“25.03.2021 tarihinde bir gazetede yer alan haberde, Kıbrıs Türk Barolar Birliği başkanı sayın Av. Hasan Esendağlı ve Emekli Polisler Derneği başkanı sayın Nurettin Çırakoğlu'nun ülkemizdeki avcılık kültürüne ilişkin vermiş oldukları hayret verici demeçler sebebiyle, Federasyonumuza bir cevap hakkı doğmuştur.

Geçtiğimiz günlerde, Lapta' da yaşanıp, hepimizin derin bir üzüntü hissetmesine neden olan ve henüz tomurcuk yaştaki bir evladımızın aramızdan ayrılıp ebediyete göç etmesiyle sonuçlanan bu elim kazadan hemen sonra, özelde kaybı yaşayan ailenin genelde ise tüm ülkenin acısı henüz kor haldeyken, bugün ilgili gazeteye bilgiden yoksun ve karalayıcı bir yaklaşımla verilen bu popülizm maksatlı demeçlere cevap vermek zorunda kalmaktan son derece üzüntü duyduğumuzun bilinmesini isteriz. Bu vesileyle minik yavrumuza bir kez daha allahtan rahmet, yaslı ailesine sabırlar diliyoruz.

Sayın Barolar Birliği Başkanı''na SORUYORUZ!!!

1.Suçların ve/veya ihmal kaynaklı vahim sonuçlar doğuran olayların önlenmesinde etkin rol oynayacak olan unsur yasakçı zihniyet mi, yoksa, doğru eğitim ve etkin denetim midir????

2. Tüm ülkeyi yasa boğan bir olay üzerinden avcılık camiasını karalar nitelikte açıklamalar yapmanız hangi etik kuralın gereğidir???

3. Biz avcılar, atalarımızdan evlatlarımızın emaneti olarak devraldığımız avcılık kültürünü çocuklarımıza öğretirken, barbar ve/veya şiddet yanlısı bireyler mi yetiştiriyoruz??? Yoksa bu çocukların ebeveyinleri olarak bizlere bakış açınız bu mudur??? Eğer böyle olduğunu iddia ediyorsanız, kazayla meydana gelen yaralanmalar hariç, kaç kişi av gününde bir başka avcı arkadaşını kasten vurmak suretiyle yaralamış ya da öldürmüştür??? Peki avcı adayı gençlerimizin silah kullanımı ve kullanım sırasında nelere hassasiyet göstermeleri gerektiği hususlarında, babaları tarafından silah'la tanıştırıldıkları ilk günden itibaren beyinleri yıkanırcasına öğütler aldığını ve dahası Federasyonumuzun verdiği eğitimlerde de , "önce güvenlik" ilk şartı'nın avcı adayı gençlerimize öğütlediğinden ve öğretildiğinden haberdar mısınız???

4. Avda kullanılan süper poze silahların Atıcılık Sporu icra edilirken de kullanıldığından haberdar mısınız??? Bireysel sporlar sınıfında bulunan bu branşta atıcılarımızın ve özellikle gençlerimizin yurt dışındaki başarılarından haberiniz var mıdır???? Peki bu sporcuların çok büyük bir kısmının atış yaptıkları silahlarla önce avcı olan babaları yani avcılık kültürü vasıtası ile tanıştığını biliyor musunuz??? Öneriniz, her türlü ambargoya rağmen, gençlerimizin başarılarıyla dolu bu spor branşının da tamamen kaldırılması yönünde midir???

5. Avcılığın doğaya ve doğada yaşayan canlılara zarar verip, büyük tehlike arz ettiğini iddia ederken, Federasyonumuzun, Federasyonumuza bağlı Birliklerimizin ve dolayısıyla tüm avcılarımızın doğaya ve doğadaki canlılara fayda sağlamak adına yaptıkları çalışmaları inceleme teveccühünde bulundunuz mu????

Demeçlerinizden, önemsediğinizi anladığımız doğa ve doğadaki canlılar için ne gibi faaliyetlerde bulunup, ne gibi projelere imza attınız??? Gölgede 40 45 derece sıcaklık olan yaz aylarında, doğadaki canlıların susuz kalarak telef olmamaları adına, kaç suluk kurdunuz ??? Kaç doğal pınarın canlandırılması için çalıştınız veya su bentlerinin tamirine katkı koydunuz????

6. Avcılığın sizin tabirinizle bir spor değil, tüm dünyada yüz yıllardır süre gelen bir kültür olduğundan ve bu kültürün gereklerinin ne olduğunu en iyi avcıların bildiğinden haberiniz var mıdır???

7. Siz bu konunun önemini yaşanan elim bir olay üzerine farketmezden çok önce, Federasyonumuz tarafından bilindiğini ve konuyla ilgili diğer çevrelerin de katılımıyla başlatılan çalışmalara katkı koyup, Ateşli Silahlar Yasası'nda yapılması elzem olan değişiklikler hakkında görüş bildirdiğini, ortaya çıkan taslak çalışmada katkısı olduğunu, ilgili dönemdeki siyasi erk'in anlayamadığımız tutumuyla kadük olan bu taslak çalışmada özellikle ateşli silah tasarrufu ile ilgili olarak ne gibi önlemlerin alınması gerektiğinin açıkça düzenlendiğini biliyor musunuz???

8. Avcılık yasaklanmalıdır beyanatını verirken, bu sektörde hizmet veren av malzemesi tedarikçlerinin hangi işi yaparak ekmek parası kazanabileceklerini ve/veya borçlarını ödemek üzere ihtiyaç duydukları parayı kazanabileceklerini düşünüyorsunuz??? Bu kitle sayenizde işinden olur ve kapılarına haciz memurları dayanırsa avukatlıklarını maddi kazanç beklemeksizin bizzat siz mi üstleneceksiniz??? Yoksa bu kitlenin işsiz, ailelerinin aç ve muhtaç kalacak olmaları sizin için bir önem arz etmiyor mu??? Eğer siz akla mantığa sığmayan emelinize ulaşır ve bu insanlar işlerini kaybederse, başkanı olduğunuz Birliğin bütçesi, aç kalması kaçınılmaz ailelerin hayatlarını idame ettirebilmek için ihtiyaç duyacakları maddiyatı karşılamaya yeterli midir???

9. Ülkemizde yaşanan şiddet olayları ve/veya benzeri suçlar avcılığın yasaklanmasıyla sona erecek midir??? Dahası suç işlemeye meyilli bir karakterin bu suçu işlemek için muhakkak bir ateşli silaha mı ihtiyacı vardır ??? Adam öldürme gibi vahim bir suçu işlemeye karar vermiş bir insan beyni'nin etrafınızdaki herhangi bir cismi ve hatta ellerini bile silah vazifesi görecek şekilde kullanabileceğini hiç düşündünüz mü ???

10. Bu açıklamaları yaparken, başkanı bulunduğunuz kuruluş'ta birlikte görev yürüttüğünüz ve avcı olan meslektaşlarınıza ve/veya temsil ettiğiniz camiada avcılık kültürüne gönül vermiş avukat arkadaşlarınıza bu konudaki fikirlerini sordunuz mu??? SANMIYORUZ!!!

Yine aynı haberin içeriğinde, Emekli Polisler Derneği başkanı sayın Nurettin Çırakoğlu da bir çok avcının, hayvanlara duyduğu sevgiden dolayı avcılık faaliyetinden vazgeçtiğini ve ülkedeki avcılığın bu nedenle yasaklanmasının sıkıntı yaratmayacağını iddia etmiştir. Sayın başkan'ın da dile getirdiği gibi avcıların hayvanlara en çok değer veren, hayvanları seven ve bu sevgisini de sadece sözde değil, hayvanlar için yaptıkları icraatlarla da kanıtlayan bireyler olduklarını her zaman söyledik ve söylemeye de devan edeceğiz. Ülkemizde 2020 yılı itibarı ile 10,600 rakamını aşkın avlanma ruhsatı çıkarıldığından haberdar olmadığını anladığımızdan, kendisinin bu iddiasına cevap verme gereği dahi duymuyor, yukarıda sorduğumuz bazı sorular hakkındaki fikirlerini de bizlerle ve tüm kamu oyuyla paylaşmasını rica ediyoruz.

Her iki başkan'ın da demeçlerinde dile getirdikleri, Ateşli Silahlar Yasası'nın gözden geçirilmesi gerekliliği bizler açısından tartışmaya kapalıdır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, bizler Federasyon olarak bu yasanın tadilat görmesi gerektiğini zaten yıllardır söylemekte ancak kimseye dinletememekteyiz. Bu hususta, yıllardır olduğu gibi, her zaman ortak yapılacak çalışmalara katkı koymaya öncü olacağımızın tüm kamu oyu tarafından bilinmesini isteriz.

Şimdi, demeç veren her iki birlik başkanımızı samimiyetle davet ediyoruz!!! Eğer amacınız ucuz ve eskimiş popülist yaklaşımlarla avcılık camiasına vurmak ve bu camiaya mensup bireyleri karalamak değil de gelecek nesillere daha doğru bir zeminde düzenlenmiş yasalar bırakmaksa, biz avcılar en önde yürümeye, konu hakkındaki tüm bilgi ve donamımızı yapılacak ortak çalışmada paylaşmaya hiç olmadığımız kadar hazır ve arzuluyuz.

Ailelerinizde ve çevrenizdeki avcı yakınlarınız, sırf avcı kimlikleri sebebiyle bulunduğunuz ithamları hak edecek ve yaşanan acı verici olayların sebebi olacak hiçbir şey yapmadılar. "Bir ulusa kıyameti getirmek için bencillik yeterlidir."