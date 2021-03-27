Ünal ve Altın, Antalya’da kampta

Temsilcilerimiz Ünal Kaya ve Mehmet Altın’ın formasını giydiği Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Aydın Yıldızspor, Antalya’da kamp yaparak sezona hazırlanıyor.

BAL 2020 sezonu için 2. etap çalışmalarına Antalya Belek’te bulunan Limak Arcadia Sports Resort’ta devam ediyor. Yeni sezona hazırlanan Aydın Yıldızspor, kampta 2 hazırlık maçı da oynadı. İlk hazırlık maçında 1960 Silopi Spor ile 1-1 berabere kalan Aydın Yıldızspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında ise Aliağa FK ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen hazırlık maçı 0-0 berabere bitti.

Temsilcilerimizin ve Aydın Yıldızspor takımının iki hazırlık maçındaki performansları teknik heyeti memnun etti.

