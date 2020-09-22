Avcı adayları eğitimden geçirilecek

KKTC Avcılık Federasyonu yönetimi, avcılık eğitimi almak isteyen kişilere yönelik duyuru yayınlayarak gerekli evrak ve işlemleri açıkladı

Erhan Keser başkanlığındaki KKTC Avcılık Federasyonu yönetimi, avcılık eğitimi almak isteyen kişilere yönelik duyuru yayınladı.

Duyuru şöyle:

"Öğrenci avcı adayı ve avcı adayı kişiler dilekçeleri ile birlikte;

1. Kimlik Kartı Fotokopisi

2. Av ruhsatı almaya engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu’ndan alınacak rapor. Uzmanlarından alınacak ve Avcılık Yapmaya uygundur ibaresi yer alacaktır.

3. İki adet vesikalık resim.

4. Polis Bölge Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi.

Avcı adayı ile öğrenci avcı adayı kişiler; 1 Ekim 2020 mesai bitimine kadar Kaymakamlıklara veya Avcı Eğitim Komisyonu’na (KKTC Avcılık Federasyonu Binası, Çalışma Saatleri: 08:30 - 16:30 Hafta içi her gün ) müracaatları gerekmektedir.

Not: Öğrenci avcı adayı: 18 yaşını doldurmuş, 21 yaşından gün almış kişi Avcı adayı: 21 yaşını doldurmuş kişi (Eksik evraklı müracaatlar işleme konulmayacaktır.) Eğitim Yeri ve Zamanı: 3 Ekim Cumartesi günü saat 08:00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon:4 Sınav Yeri ve Zamanı: 4 Ekim Pazar günü saat 09:00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon :4 Tüm kamuoyuna saygı duyurulur."

Not:Covit 19 salgın önlemleri kapsamında, eğitim ve sınav yeri ve şekli değiştirilmesi durumunda kayıt yaptıranlara bilgi verilecektir.



