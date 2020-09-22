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Korona ile baş etmenin yolu spor yapmak

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Korona ile baş etmenin yolu spor yapmak
KKTC Taekwondo Karate Federasyonunda antrenmanlar sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediyor.
KKTC Taekwondo Karate Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen devam eden antrenmanlarla ilgili yaptığı açıklamada“Korona ile baş etmemizin bir yolu da, sosyal mesafe kurallara uyarak spor yapmak ve sağlıklı olmaktır. Biz antrenmanlarımıza tüm önlemlerimi alarak devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
 
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