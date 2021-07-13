Atıcılıkta lig heyecanı yaşanıyor

Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu ülkemizde bir ilke imza atarak CompakSporting disiplininde lig düzenlerken, ilk organizasyon İskele Poligonunda gerçekleştirdi

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu ülkemizde bir ilke imza atarak CompakSporting disiplininde lig düzenledi.

Konu ile ilgili olarak Atıcılık Federasyonundan şu açıklama şöyle:

“KKTC Atıcılık Federasyonuna üye poligon işletmecisi kulüplerimiz ülkemiz atıcılık sporunun gelişmesine önemli katkı sağlamaya devam etmektedirler.

Atıcılık Federasyonunun ortak çalışması çerçevesinde faaliyet disiplinleri arasında yer alan Uluslararası Sporting Plak Atışları Federasyonu’nun (FITASC) CompakSporting disiplininde hazırlanan lig programı ülkemizde ilk kez düzenleniyor.

Lig atışları 11 Temmuz Pazar günü büyük bir katılımla İskele Avcılık Atıcılık Birliğinin bünyesinde bulunan İskele Poligonunda başlamıştır. Plak Atışları Sporting Ligi kapsamında tüm bölgesel poligonlar kullanılacaktır. İskele, Mutluyaka, Vadili, Serdarlı, Beyarmudu, Gönyeli, Girne, Çatalköy, Doğancı ve LefkePoligonlarıi lig için kullanılacak.

Plak hedef Sporting atışları, tüm Dünyada Olimpik Trap ve Skeetbranşlarının başlangıcı olarak kabul edilmekte ve bu atışlarda özellikle genç atıcı sporcu yetenek keşfi yapılarak atıcılık sporunun alt yapı çalışmalarına önemli destek olmaktadır.

Lig müsabakaları toplam puan üzerinden değerlendirilip lig sonunda lig şampiyonu, takım ve bireysel dereceler kupa ve madalya ödülleri yanında aralarında “Tüfek” de olmak üzere çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

KKTC Atıcılık Federasyonu Sporting Ligi ana sponsoru iş adamı Hüsnü Falyalı, ülkemiz atıcılık sporunun gelişmesi amacıyla, Atıcılık Federasyonu ve üye kulüpleriyle ortak çalışmalara da devam ediyor.”

