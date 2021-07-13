Karting heyecanı devam ediyor

2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezonun ikinci ayak yarışları 21 sporcunun katılımıyla yapılırken yarışlar sonunda dereceye girenler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize ettiği 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası geçtiğimiz Pazar günü Cemsa Karting&Sporting Center’de yapılan sezonun ikinci ayağıyla devam etti.

Geçtiğimiz ay sonu ZetKarting tesislerinde sezonun açılışı yapılan 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası’nda bu kez yarışlar CemsaKarting&Sporting Center’deydi. Organizasyona 3 kategoride 19 yarışçı katılırken, geleceğin sporcularının yer aldığı “RookieChallenge”de de 2 minik sporcu, Ateş Karalım ve Ahmet Sayar da piste çıktı. Akşamüzeri resmi antrenmanların başlamasının ardından sıralama turları ile devam eden organizasyonda heyecan, tüm kategorilerde birinci yarışlar ve final yarışlarıyla sürdü. 1,400 metrelik RC1 pist şeklinde yapılan yarışın Mini Kategorisinde Rüzgar Miralay zafere ulaşan isim oldu. İkinci Hasan Halil Onalt olurken, üçüncü Demir Göksan oldu. Bu yarışların ardından günün beşincisi olan Hasan Macila şampiyonada 65 puanla liderliğini sürdürürken, Rüzgar Miralay 62 puanla ikinci ve Demir Göksan 56 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Junior Kategoride ise Mustafa Efeefe’nin üstünlüğü vardı. Onu Halil Kahraman ikinci olarak ve Salih Zeki Hafız üçüncü olarak takip etti. Böylece Mustafa Efeefe 75 puanla şampiyonada liderliğini sürdürmeyi başardı. 64 puanı bulunan Halil Kahraman ikinci sırada yer alırken, Niyazi Özçınar 54 puanla üçüncü sırada yer aldı. Senior Kategoride ise bir kez daha birinci olan isim Tolga Güryel oldu. Demir Emre ikinci olurken, JanetÖncülay üçüncü oldu. Bu kategoride şampiyona lideri, 77 puanı bulunan Tolga Güryel oldu. 47 puanı bulunan Demir Emre şampiyonada ikinci sırada yer alırken, JanetÖncülay 39 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Yarış sonunda yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere kupalarını CemsaKarting&Sporting Center Direktörü Salih Karalım, Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı TiginGüryel ve yarış komiserlerinden Akan Keskiner takdim etti.

