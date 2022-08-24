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Ateşli tabanca atış müsabakalarına PGM damgası

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Ateşli tabanca atış müsabakasında Polis Genel Müdürlüğü adına yarışan Polis Özel Harekat Müdürlüğü Kadın ve Erkek takımları birinci oldu

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Ateşli tabanca atış müsabakalarına PGM damgası
KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Barış ve Özgürlük Kupası Ateşli Tabanca atışları, 20 Ağustos 2022 tarihinde Gönyeli Atış Poligonunda yapıldı.
Müsabakaya kadın ve erkek olarak iki ayrı takım ile katılan Polis Genel Müdürlüğü, standart tabanca kategorisinde hem kadınlarda hem de erkeklerde takım olarak birinci oldu.
Büyük Erkekler Standart Tabanca Branşında; Ferdi sıralamada Polis Genel Müdürlüğü sporcusu Barış Kaya 168 puanla birinci, Aykut Çavuşoğlu 166 puanla ikinci ve Hüseyin Mıstıkoğlu ise 159 puanla üçüncü oldu.
Büyük Kadınlar Standart Tabanca Branşında; ferdi sıralamada ise Polis Genel Müdürlüğü sporcusu ; Merve Avcı 165 puanla (Rekor) birinci, Aysu Bozdemir 149 puanla ikinci ve Özlem Onurlu Kıraç ise 119 puanla üçüncü oldu.
Büyük Erkekler 9 mm. Tabanca Branşında Polis Genel Müdürlüğü sporcusu Hüseyin Mıstıkoğlu 191 puanla (rekor) ferdi sıralamada birinci oldu.
22 Kalibre Büyük Erkekler Tabanca Branşında; ferdi sıralamada Polis Genel Müdürlüğü takımı sporcusu Aykut Çavuşoğlu 188 puanla (REKOR) birinci, Hüseyin Mıstıkoğlu ise 177 puanla ikinci oldu.
 
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