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Darts Federasyonu Genel Kurulu 1 Eylül'de

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Darts Federasyonu Genel Kurulu 1 Eylül'de
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Olağan Genel Kurulu, 1 Eylūl 2022 Perşembe günü yapılıyor. Federasyon lokalinde gerçekleştirilecek genel kurul saat 19.00'da başlayacak.
Açılış ve divanın oluşumu ile başlayacak genel kurulda mali ve faaliyet raporları görüşülecek. Genel kurul toplantısı dilek ve temenniler gündem maddesi ile tamamlanacak.
Federasyondan yapılan açıklamada üye kulüplerin veya derneklerin, genel kurulda görüşülmesini istedikleri konuları 72 saat öncesinden federasyon yönetim kuruluna yazılı olarak verilmesi gerektiği belirtildi.
 
Gündem şöyle:
1-Açılış
2-Divan oluşumu
3-Mali ve Faaliyet raporlarının okunup aklanması
4-Dilek ve temenniler
5-Kapanış.
 
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