Altın Kurdeleden, başarılı temsiliyet

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Spor Derneği sporcuları, ilk kez katıldıkları 12. Uluslararası Ritmik Cimnastik Kupasında başarılar elde ederlerken, Derin Pekiştiren kürsüde yer aldı

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Spor Derneği, İstanbul'da düzenlenen 12. Uluslararası Ritmik Cimnastik Kupasında yarıştı.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Spor Derneği cimnastikçileri ilk kez katıldıkları müsabakayı başarılı bir şekilde tamamladılar. Lidya Sarak Alıcı’nın antrenörlüğünde ilk müsabaka deneyimleri olmalarına rağmen beklentilerden daha iyi performans sergileyen sporcular, toplam 375 sporcunun katıldığı organizasyonda iyi dereceler elde ettiler.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Spor Derneği sporcusu Derin Pekiştiren 15.550 puanıyla

6. olarak kürsüde yer aldı. Elif Topçu 13.300 puanla 14., Meryem Aslan 13.200 puanla 15., Deren Yapıcı 12.750 puanla 20. Ve Sofya Yeşim Altıntaş 12.650 puanla 15. oldu.

