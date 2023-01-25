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Alayköy’de taklalar atılmaya başlandı

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Alayköy’de taklalar atılmaya başlandı
KKTC Cimnastik Federasyonunun, cimnastiği ülke geneline yayma ve 10,000 çocuğa ulaşma hedefiyle başlattığı çalışmalar neticesinde cimnastik salonu açılan Alayköy İlkokulunda da ilk taklalar atıldı.
KKTC Cimnastik Federasyonunun, Ada Cimnastik Kulübü kontrolünde başlattığı çalışmalar ile ilgili açıklaması şöyle:
“Uzun uğraşlar sonucunda Alayköy bölgemizdeki çocuklarımızı cimnastik sporumuzla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu güzelliğin oluşmasında başta okul müdürü Özden Ünbay olmak üzere, sponsorlarımız ve destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Alayköy bölgemizdeki cimnastik çalışmalarımızı Ada Cimnastik Kulübümüz gerçekleştirecektir.”
 
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