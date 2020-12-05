Korbay: Gurur duyulacak işler yapacağız.

Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay, “Sözleşmeleri hayata geçirmek için ne gerekirse yapacağım. Gurur duyulacak işler yapacağız. Kendimize sonsuz güveniyoruz.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Futbolcular Derneğinin olağan üstü genel kurulu Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Genel Merkezinde yapılmış ve iki başkan adayındanBerkemKorbay, 42 oy alarak 26 oy alan Fırat Ersalan’ı geride bırakıp derneğin yeni başkanı olmuştu.

BerkemKorbay, başkan seçildikten sonra gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Benden önceki başkan Kaan Güder’in yönetiminde bulunuyordum.Kendisi avukat oluşu ve mesleki becerisi gereği sözleşmeleri hem kulüpleri hem de oyuncuları terazide dengeye oturtacak, iki tarafı da haksızlığa uğratmayacak şekilde tasarladı.

Sayın Hasan Sertoğlu ile işbirliği yapıp tam sözleşmeleri kaliteli bir şekilde hayata sunacakken pandemi süreci sebebiyle futbolun durunca, son noktayı koyamamıştık.Sözleşmeleri kulüp başkanlarına yapacağım ziyaretler sonucu daha da iyileştirip hayata geçirmek için ne gerekirse yapacağım. Ayrıca yönetim kurulumu belirledikten hemen sonra derneğin üye sayısını artırmak için formüller üreteceğim.A’dan Z’ye tüm futbolcu kardeşlerimi dernek çatısı altında buluşturmayı planlıyorum. Kısa süre içerisinde gerekli yerlere ziyaretleri de sık sık yaparak bu ziyaretleri düzenli hale getirmeyi planlıyorum.

Gerek etkinlikler gerekse ödüllendirme sistemleriyle sürekli gündemde kalacağız.

Maddi manevi her zaman yardımsever temayı ön planda tutup, gurur duyulacak işler yapacağız. Kendimize sonsuz güveniyoruz. Kapımız futbolcu kardeşlerimize sonuna kadar açık olacak. Bu dernek benim, onun değil futbolcu kardeşlerimindir.”



