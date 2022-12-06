2. MMA Şampiyonası’nda zafer OttomanFight Spor Derneği’nin

2.MMA (Mixed MartialArts) Şampiyonasında, OttomanFight Spor Derneği 39 puanla 1’incilik, CyprusBull&Lion Spor Derneği 22 Puanla 2’ncilik ve Erdem Akademi Spor Derneği 3 puanla 3’üncülük kupasının sahibi oldular

Federasyonun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve ülkemizde ikincisi düzenlenen MMA (Mixed MartialArts) Şampiyonası, 04 Aralık 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda yapıldı.

Dünyanın birçok ülkesinde müsabakaları düzenlenen ve popüler bir spor dalı olan MMA (Mixed MartialArts) Spor dalı, Ülkemizde de birçok gencimiz tarafından sevilen bir spor dalı olmaya başladı. Ülkemizde bu yıl ikincisi düzenlenen MMA (Mixed MartialArts) Şampiyonası seyircilerin büyük beğenisini topladı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. MMA Grapling disiplininde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve dereceye giren takımlara kupaları Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

2.MMA (Mixed MartialArts) Şampiyonasında, OttomanFight Spor Derneği 39 puanla 1’incilik, CyprusBull&Lion Spor Derneği 22 Puanla 2’ncilik ve Erdem Akademi Spor Derneği 3 puanla 3’üncülük kupasının sahibi oldular.

