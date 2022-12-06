Voleybolda U-16 ve U-17 liglerinde mücadele sürüyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 9. Hafta Müsabakaları başladı.
Pazartesi akşamı oynanan U16 Kızlar Ligi müsabakaların da Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor(GMBÇS), DAÜ ve MGA rakiplerini ayni sonuçla 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattılar.
Mağusa Arena da oynanan gecenin ilk maçı GMBÇS ile Küçük Kaymaklı arasında oynandı. GMBÇS müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin diğer karşılaşmasında MGA rakibi MVOSD 'ni 3-0 mağlup etti.
Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanan gecenin diğer U16 Kızlar Ligi karşılaşmasında DAÜ rakibi MSA’yı 3-0 mağlup etti . Bu müsabakanın ardından oynanan U17 Erkekler karşılaşmasında DAÜ rakibi GMBÇS’u 3-0 mağlup etti.
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