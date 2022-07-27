TikTok’un Yeni Makyaj Trendi: Fondöteni Suyla Karıştırmak

Her ne kadar yaz sıcaklarında cilt makyajına çok ağırlık vermeden renkli güneş kremi ve biraz da allıkla günü geçiriyor olsak da, fondötenler güzellik dünyasının olmazsa olmazlarından.

Her ne kadar yaz sıcaklarında cilt makyajına çok ağırlık vermeden renkli güneş kremi ve biraz da allıkla günü geçiriyor olsak da, fondötenler güzellik dünyasının olmazsa olmazlarından. Söz konusu onu uygulamaya geldiğinde ise kimi profesyonel fırçalardan ya da süngerlerden yardım alıyor kimisi de sadece parmaklarından. Ancak fondöteninizi sürmeden önce siz suyla karıştırmayı denemiş miydiniz?

Kulağa biraz garip geldiğinin farkındayız. TikTok’un yeni trendlerinden biri haline gelen bu adımda birkaç pompa ürünü bir bardak suya ekleyip makyaj fırçanızla karıştırmanın gerekiyor. Sonrasında ise ıslanmış parçayı alıp normal bir şekilde uygulamaya devam edebiliyorsunuz. Peki neden? Fondöteni suyla karıştırmak içindeki yağın bir kısmını ayırırken, biraz daha nemli olmasına yardımcı oluyor.

Huda Beauty markasının kurucusu Huda Kattan da trendin büyüsüne kapılanlardan. Öyle ki çektiği videoyla sonucun ne kadar doğru olabileceğini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Gözlemlerine göre ise bu uygulamayla fondötenin daha uzun süre ciltte kaldığını ve bulaşma yapmadığını da ekliyor. O halde bu püf noktasına belki de makyaj rutininizde bir şans verebilirsiniz.



