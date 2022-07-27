Renkli Eyeliner Seçme Rehberi

Yaz güneşi içimizi ısıtırken elbette her şeyin daha canlı ve rengarenk olmasını istiyoruz. Eyelinerlarımız da buna dahil!

Son günlerin popüler trendlerinden biri olan renkli eyelinerlar, görünümümüzün parlayan yeni yıldızı diyebiliriz. Peki gökkuşağının renk yelpazesinden hangisini seçmeli? Elbette kesin kurallar yok, ancak doğru rengi bulmak içi doğal göz renginizden ilham alabilirsiniz. Los Angeles merkezli makyaj sanatçısı Beau Nelson, "Göz renginizi geliştirmek için göz kalemi ile kontrast oluşturmak, dikkati gözlerinize çekmek için iyi bir yöntem" diyor.





Kahverengi

Katie Jane Hughes,"kahverengi gözler nötr olduğu için renklerle gerçekten özgürce oynayabilirsiniz" diyor. Ayrıca mücevher tonlarını, koyu morları ve zümrüt yeşillerini renk paletinize eklediğinizde sonuç sizi sandığınızdan daha da mutlu edebilir.



Mavi

Nelson'ın da altını çizdiği gibi, renk çarkında mavinin zıttı sarıdır, dolayısıyla ilhamınızı bu tonalrdan alabilirsiniz: “Altın kahveler, bronzlar ve bakırlar mavi gözleri güzel bir şekilde ortaya çıkarıyor” diyor. Gözleri gerçekten öne çıkarmak için paslı bir portakal gibi sıcak bir tonu da denemeyi düşünebilirsiniz.

Ela

Yeşil, altın ve kahverengi tonlarıyla ela gözler doğası gereği boyutsaldır ve kişinin alabileceği birçok farklı yaklaşım vardır. Nelson, “Morlar, pembeler, bordolar ve kızılcıklar ela gözlerdeki yeşil tonları ortaya çıkarır” diyor. Hughes için zengin bir deniz mavisi harika bir kontrast sağlarken, Brown için zümrüt yeşili ile ton üzerine bir yaklaşım benimsemek "renkleri gerçekten parlatıyor."

Yeşil

Yeşil gözler aklınıza gelebilecek her türlü bordo tonuna açık. Zengin bir bordo, cesur ama giyilebilir beklenmedik bir renk patlaması getirebilir. Nelson, altın tonlu kahvelerin yeşil gözleri daha “sarımsı yeşil” göstereceğini belirtiyor.



Gri

"Gri göz rengi mi var?" demeyin. Dünya nüfusunun %3'ünden azı gri gözlü ve çoğu zaman mavi göz rengiyle karıştırılabiliyor. Bu nadir renk tonu için Nelson, farklı yönlerini ortaya çıkarmak için kraliyet mavileri ve mavi tonlu menekşe tonları öniyor. Alternatifleri denemek isteyenler de Hughes'i dinleyebilir: "Derin, güzel kırmızılar yüksek kontrast getirecek ve gözleri patlatacaktır."