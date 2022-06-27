Çok az malzeme ile sivilcelere ve lekelerine en etkili maske tarifi. Zamanla ciltte çeşitli problemler meydana gelebiliyor. Cilt problemlerini önlemek adına cilt bakımına dikkat etmek ve doğru maskeleri uygulamak gerekiyor. Evde yapacağınız doğal maskeler cilt lekelerini ve sivilcelerinizi geçirebilirsiniz.

Aşağıda yer alan maskeyi mutlaka denemelisiniz.

Herkes pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyor. Sağlıksız beslenmek, az su içmek, genetik faktörler, yaş, cilt temizliğini aksatmak, yastığı düzenli olarak değiştirmemek, makyajı silmeden uyumak gibi nedenler cilt problemlerine yol açıyor. Cilt problemlerinizden kurtulmak için bu sebeplere dikkat etmeniz, yaşam alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Sivilce ve sivilce lekeleri her yaştan insanda görülebiliyor. Sivilce ve lekelerinden kurtulmak için cilt temizliğini düzenli olarak yaparak ballı limonlu maske tarifini deneyebilirsiniz.

SİVİLCE VE CİLT LEKELERİ İÇİN MASKE TARİFİ

Malzemeler

1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı limon suyu

1 poşet yeşil çay

Yapılışı

Yeşil çayı sıcak suda 2-3 dakika beklettikten sonra yeşil çay poşetini keserek içindeki yeşil çayları bir kaba alın. Yeşil çayın üzerine 1 tatlı kaşığı balı ve 1 çay kaşığı limon suyunu ekleyerek karıştırın. Maskeyi temizlenmiş cildinize fazla bastırmadan uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.