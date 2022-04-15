Şimdi Deneyin: Yükselişe Geçen 5 Örgü Saç Stili

Örgü saçların zamansız karakteri, onları trend listelerinin demirbaşı haline getiriyor.

Bu klasik saç modeli, bir yandan klasik görünümlerle hayatına devam ediyor bir yandan da yeni ve taze stillerle sezondan sezona yenileniyor. Minimal örgüler sokak tarzının vazgeçilmez tamamlayıcısı olurken, bu görünümün amazon versiyonu ise daha dominant bir hava isteyenlerin yeni favorilerinden. Genç ve eforsuz bir tavır içinse ikiz örgüler sezonun yükselişe geçenleri arasında. İkiz örgüleri biraz daha hareketlendirmek ve fark yaratmak istiyorsanız çoklu örgüler devreye giriyor. Ön tutamlara uygulanan mikro örgüler de bir klasik olma yolunda emin adımlarla ilerlerken uzayan perçemleri kamufle etme konusunda size yardımcı oluyor. Sezonun 5 favori örgü stiline ilham veren güncel güzellik portrelerini derledik.