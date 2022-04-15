Türkiye’de Ucuza Tatil Yapabileceğiniz En İyi 10 Yer!

- Didim, Aydın. egefisiltilari. ...Aydın’ın Ege Denizi kıyısındaki Didim, uzun kumlu plajları, berrak denizi, tarihi kalıntıları, sene boyu güneşli havası ile her anlamda mükemmel bir tatil beldesi. Daha çok yazlıkçıların akın ettiği bu tatil beldesinde, otel fiyatları da hala çok uygun. Bu fırsatı kaçırmayıp Didim’e tatile gittiğinize, dünyaca meşhur Apollon Tapınağı’nın kalıntılarını ziyaret etmeyi, Didim’in en güzel plajı olan Altınkum’un sularında serinlemeyi ve cıvıl cıvıl barlarında sosyalleşmeyi unutmayın! Havayoluyla seyahat edecekseniz, Bodrum havaalanı üzerinden Aydın’a ulaşabilirsiniz.
- Eskişehir. ...
Eskiden Anadolu bozkırında sıradan bir şehir olan Eskişehir, son yıllarda Odunpazarı’nda restore edilen tarihi Osmanlı evleri, Avrupa kentlerini aratmayan peyzaj çalışmaları, heykelleri ve on binlerce öğrencinin hareketlendirdiği gece hayatıyla hafta sonu turlarının en popüler adreslerinden biri haline gelmiş durumda. Öğrencisi bol bu şehirde, tabii ki fiyatlar da öğrenci ayarında!
- Amasra, Bartın. ...Deniz, kum, güneş tatili deyince her ne kadar akla ilk olarak Ege ve Akdeniz sahilleri gelse de, Karadeniz’in şirin beldesi Amasra da plajlarıyla dikkat çekiyor. Üstelik Amasra’da plajlardan çok daha fazlası var. 3000 yıllık tarihi, yemyeşil ormanlık alanları, mimarisiyle ilgi gören tarihi Amasra evleri ve elbette balık lokantalarını atlamamak gerek.
- Sığacık, İzmir. ...Türkiye’nin ilk cittaslow’u, (yani sakin şehri) olan Seferihisar’ın Sığacık beldesi, mimarisi, organik ürünlerin satıldığı pazarı, yöreye özgü yemekleri ve limanın hemen yanındaki uygun fiyatlı balık lokantalarıyla büyük ilgi görüyor. Tabi ince kumu ve pırıl pırıl suyuyla Teos Plajı’nda deniz keyfi de, Sığacık’ın olmazsa olmazlarından.
- Gaziantep. ...Güneydoğu Anadolu’nun en güzel kentlerinden birisi olan Gaziantep, artık gurme turlarının da en yeni ve en popüler adreslerinden birisi. Dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi’ni gezdikten sonra Halil Usta ya da İmam Çağdaş’ta kebapların, Koçak ya da Güllüoğlu’nda da baklavaların tadına bakın. Popüler mekânlar diye çekinmeyin, istediğiniz kadar yiyin, zira gelen hesabın ne kadar düşük olduğuna inanamayacaksınız!
- Gökçeada, Çanakkale. ...Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada, henüz komşusu Bozcaada kadar popüler olmasa da doğal güzellikler açısından eksik kalır yanı yok! Halen az da olsa Rum kökenli nüfusun bulunduğu Zeytinli ile Kaleköy ve Tepeköy gibi köyleri, mimarileriyle dikkat çekiyor. 100 km’yi aşan sahil şeridine en popüler plajlar ise Yıldızköy Plajı ile rüzgâr sörfü tutkunlarının tercih ettiği Aydıncık (Kefalos) Plajı.
- Foça, İzmir. ...İzmir’in sahil ilçelerinden olan Foça, Ege kıyısının popüler kasabaları Ayvalık ve Alaçatı gibi çok sayıda taş Rum evine ev sahipliği yapsa da çok fazla tanınmıyor. Ama bunu ekonomik tatil açısından bir avantaj olarak görebiliriz. Zira Foça’da konaklamadan tutun, kafelere, balık lokantalarına ve günübirlik tekne turlarına kadar her şey diğer popüler tatil beldelerine göre çok daha ucuz!
- Avşa, Balıkesir.Marmara Denizi’nde yer alan Avşa, 1970’li yıllarda orta sınıf Türk ailelerinin en çok tercih ettiği tatil beldelerinden biri olsa da, son yıllarda biraz unutulmaya yüz tuttu. Tekirdağ, Erdek ve İstanbul’dan deniz yoluyla ulaşılabilen ada, güzel manzaralar sunan tepeleri ve en ünlüleri Tavşanlı Koyu, Çınar Koyu ve Yiğitler Koyu olan güzel koylarıyla gerçek bir cennet. Üstelik hareketli bir gece hayatı da var. Çok sayıda pansiyon ve motelin bulunduğu Avşa’daki konaklama tesislerinde sudan ucuz fiyatlara kalabilirsiniz!
- Akyaka, Muğla .Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, kesinlikle Gökova Körfezi’nin en güzel turizm beldelerinden birisi. Akyaka, masmavi plajları kadar buz gibi Azmak Çayı ve kendine has mimariye sahip, tek yapıdaki evleriyle de dikkat çekiyor.
- Assos, Çanakkale.Kuzey Ege’nin en güzel yerlerinden olan Assos, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli adasının tam karşısında yer alıyor. Köklü bir tarihe sahip olan Assos, dağ köyü ve liman olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Liman ve çevresinde daha çok eski taş evlerde kurulu butik oteller yer alırken, dağda yer alan Behramkale köyünde bir hayli sayıda uygun fiyatlı pansiyon bulunuyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.