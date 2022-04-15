Türkiye’de Ucuza Tatil Yapabileceğiniz En İyi 10 Yer!

Eskiden Anadolu bozkırında sıradan bir şehir olan Eskişehir, son yıllarda Odunpazarı’nda restore edilen tarihi Osmanlı evleri, Avrupa kentlerini aratmayan peyzaj çalışmaları, heykelleri ve on binlerce öğrencinin hareketlendirdiği gece hayatıyla hafta sonu turlarının en popüler adreslerinden biri haline gelmiş durumda. Öğrencisi bol bu şehirde, tabii ki fiyatlar da öğrenci ayarında!