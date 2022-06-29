Saçınıza Bunları Yapmayın

Saçlara zarar veren 10 saç bakım alışkanlığı Bakımlı saçlara merhaba, bakımsız saçlara elveda! Saçınızın normal zamanda bile bakımlı görünmesini kim istemez ki.... Vereceğimiz bir kaç ipucu ile artık bu çok kolay. Saç bakım alışkanlığınızı değiştirerek yanlış bildiğiniz alışkanlıkları değiştirerek sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

Saçınızı şekillendirme tarzınız saçınızın cansız, yıpranmış ve kötü görünmesine neden olabilir. Saçınıza zarar vermeden nasıl şekillendirmeniz gerektiğine dair ipuçlarını bu yazıda sizlerle paylaşacağız. Genelde saçlarımızı güzel hale getirdiğimizi düşünürken ona zarar veririz. Saçlara zarar gelince saçlar kırılganlaşır ve sonrasında dökülme hatta kel kalma gibi sonuçlar yaşanabilir. Bazı kolay değişikliklerle bunun önüne geçebilirsiniz. İşte yapılan bazı hatalar ve onları nasıl değiştireceğinize dair ipuçları...

Saçınızı, uzunluğu boyunca şampuan sürerek yıkamak.

Böyle yapmak yerine şampuanı saç derinize nazikçe masaj yaparak uygulamalısınız. Saç derinizden duruladığınız şampuan, zaten boylu boyunca akarak süzülecektir.

Yardımcı ürünleri atlamak.

Saç tipinize göre kullanacağınız yardımcı ürünler saçınızın nem oranını artırırken saçınıza bakım yapacaktır. Örneğin saç tipinize göre uygunsa her şampuandan sonra mutlaka saç kremi kullanın.

Saçı havlu ile ovalayarak kurutmak.

Saçınızın suyunu emmesi için havlu ile ovalamak yerine sadece nazikçe havluya sarın ve kurumasını bekleyin.

Saçı ıslakken hemen taramak.

Düz saça sahipseniz, önce saçınızın biraz kurumasına müsaade edin. Daha sonrasında geniş dişli bir tarakla nazikçe tarayın. Kıvırcık ve bukle bukle saçlara sahipseniz, saçınız nemliyken geniş dişli tarakla nazikçe tarayın.





Fön makinesi ve saç maşası kullanmak.

Mümkün olduğunca bu ürünleri minimum düzeyde kullanmaya çaba gösterin. Haftada birden fazla kullanmamaya çalışın, saçınızın kendi halinde kurumasına izin verin.

Saç şekillendirici spreyleri çok sık kullanmak.

Saç modelinizi bu ürünü kullanmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu ürünleri sadece özel günlerde kullanırsanız saçınız çok zarar görmeyecektir.

Sıkı topuzlar, gergin at kuyruğu model saçlar yapmak.

Bunlar yerine daha gevşek modeller deneyebilirsiniz. Ayrıca toka tercihiniz de bu noktada oldukça önemlidir. Saçınızı çekmeyen, yolmayan özel lastik tokalar tercih etmelisiniz.

Saçınıza çıtçıt taktırmak.

Saçınızı çok çekmemesi için hafif eklemeler tercih edin. En fazla 2-3 ay bu ek saçları kullanın ve bunları kullanırken kafa derisi hijyeninize ekstra önem gösterin.





Boyatmak veya perma yaptırmak.

Özellikle hava kuru ve soğukken saçınıza yaptıracağınız rötuşlar arasına 8-10 hafta belki de daha fazla süre koymaya çalışın. Eğer permanız varsa boya yaptırmayın veya boyanız varsa perma yaptırmayın. İki işlem de saça zarar verebileceğinden, birini tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Güneşte ise saçınızı geniş kenarlı şapkalar takarak, direkt güneş ışınlarının verebileceği zararlardan koruyun.

Saçınıza günde 100’den fazla tarak darbesi uygulamak.

Saçınızı sadece şekillendirmek için tarayın. Saç bu kadar çok taranmaya ihtiyaç duymaz. Saçınız için geniş dişli tarakları tercih edin ve nazikçe, çekiştirmeden tarayın. Gerekirse düğüm olan yerleri saç kremi kullanıp açarak tarayın.