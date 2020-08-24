Makyaj kalıntılarının cildimize olan zararlarını birçoğumuz iyi biliyoruz fakat makyaj fırçalarının rutin olarak temizlenmediğinde cilde olan olumsuz etkilerini önemsemiyoruz bile.

Bu araçların temizliği sağlanmadığında ciltteki yağ katmanları, ölü cilt hücreleri ve makyaj pigmentleri makyaj fırçanıza yerleşerek bakterilerin üremesine neden olur ve bu bakteriler nedenini bilmediğiniz sivilce ve lekelerin gerçek sorumlusu olabilirler. Bu sebepten dolayı fırçalarınızı kullanmadan önce mutlaka onlara bir göz atın ve düzenli olarak hijyenini sağlamaya özen gösterin.

Cilt sağlığımızı korumak için genel bir rutine sadık kalsak da iyi temizlenmemiş makyaj fırçaları üzerinde biriken bakteriler birçok cilt sorunlarına yol açıyor. Gözeneklere yerleşen bu bakteriler genellikle siyah nokta ve sivilce problemlerine neden oluyor. Makyaj kalıntıları ile bezenmiş bir fırça ile yapılan makyajında kusurlu ve pürüzlü bir görünüme neden olduğunu söylemek mümkün. Kalıntı, kir ve yağın etkisiyle makyajınızın daha karmaşık bir hal alması ve böylelikle cildinizin sağlıksız ve mat bir görünüme girmesi kaçınılmaz olabiliyor.

Kirli makyaj fırçaları cildin erken yaşlanmasına neden olan kolajen ve elastin yapısının bozulmasına ve oksidatif cilt stresine yol açabilirler. Bu nedenle makyaj fırçalarının temizliği için bir rutin oluşturmak önemlidir. Peki makyaj fırçaları nasıl temizlenir? İşte makyaj fırçanızı temizlemenize yardımcı olacak bazı ipuçları…

RUTİN BİR TEMİZLİĞE SADIK KALIN



Makyaj fırçalarınızı ne zaman temizleyeceğinizi belirleyin ve bu yöntem sayesinde onları hangi gün temizleyeceğinizi hatırlayabilirsiniz. Fondöten ve allık fırçalarınızı haftada 1 defa, göz makyajınız için kullandığınız fırçaları ise 3-4 günde bir temizleye özen gösterin.

FIRÇALARINIZIN HASSAS OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Fırçanızdaki kılları nazikçe yıkayarak onların hasar görmesini engellemelisiniz. Aksi takdirde fırçanız sertleşir, dökülür ve makyaj yaparken performansınız olumsuz etkilenebilir. Fırçalarınız temizlemek için özel olarak tasarlanmış makyaj temizleme pedleri de tırtıklı yapısı ile daha verimli bir temizlik sağlayabilir. Fırçanızı nazikçe pede değdirerek içindeki tüm cilt ve makyaj kalıntılarının kolay bir şekilde temizliğini sağlayabilirsiniz.



FIRÇALARI YIKAMA İŞLEMİ

Makyaj fırçalarınızı bebek şampuanı ile yıkayabilir ve bu sayede daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca fırçalar işlevini kaybetmemiş olacaklardır. Tüm fırçaları ıslatın ve bebek şampuanı dökerek birkaç dakika boyunca parmaklarınızla nazikçe ovun.

DURULAMA NASIL YAPILIR?

Her fırçayı ayrı ayrı akar suyun altında köpük kalmayana dek yıkayın. Sert müdahalelerden kaçının ve suyunuzun ılık olmasına özen gösterin.

KURUTMA

Makyaj fırçalarınızı kurutma işlemini yaparken saç kurutma makinesi kullanmaktan kaçının. Isı, fırçadaki kıllarının sertleşmesine neden olabilir. Fazla suyunu aldığınız fırçalarınızı dik bir kutuya yerleştirin ve oda sıcaklığında kurumaya bırakın.